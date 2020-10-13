Hatalarımızla eksiklerimizle biz buradayız diye başkan Ceyhan forma kampanyasının çamurlandığını ifade etti.

Forma Kampanyasının geleneksel ve kültür haline gelseydi bu takıma ciddi anlamda destekler olacaktık.

Forma kampanyasında toplanan paraların nereye gittiğini nerelerde harcandığına açıklık getiren başkan Ceyhan ailesine ve şahsına yapılan asılsız iddialara da sert dile cevapladı.

Kampanyayı mundar edenler utansın diyen başkan Ceyhan, iftira atanlar bu şehrin vebalini taşıyorlar diyerek kötü niyetli insanları Allah'a havale ediyorum dedi.

Başkan Ceyhan, Kahramanmaraş sporun 6 yıllık ödeme çizelgesini de açıkladı.