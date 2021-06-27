Başkan Duyurdu! Galatasaray ile anlaşmaya vardık

Ankara Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'la her konuda anlaştıklarını duyurdu.

Sedat Tahiroğlu: Barış Alper için Galatasaray ile anlaşmaya vardık

Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, "Barış Alper için Galatasaray ile anlaşmaya vardık. Aslında ilk önce Beşiktaş çok ilgilendi. Rizespor da aradı. 1 hafta önce Ahmet Ağaoğlu aramıştı ama sonrasında dönüş olmadı. Pazartesi günü Galatasaray ile anlaşma imzalayacağız" ifadelerini kullandı.

Barış Alper Yılmaz geçen sezon 1.Lig'de 34 maça çıktı ve 8 gol atıp 4 asist yaptı. 21 yaşındaki oyuncu Ümit Milli Futbol Takımı'nda da forma giyiyor.