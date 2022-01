Başkan Yaman, “Biz Kahramanmaraş sevdalısıyız, herkes gider edeler kalır”

Kahramanmaraş Edeler Taraftarlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Halil Yaman ve yönetimi, düzenlediği basın toplantısında; “Biz Kahramanmaraş sevdalısıyız, arma sevdalısıyız, yönetim sevdalısı değiliz. Herkes gider Edeler kalır, bu unutulmasın” dedi.

Şelale Park’ta düzenlenen basın toplantısında Kahramanmaraşspor’un şehrin takımı olduğuna dikkat çeken Başkan Yaman, “Taraftar olarak üzerimize düşen her türlü desteği yerine getiriyoruz ve bundan sonrada yerine getirmeye devam edeceğiz. 1980’ler de rahmetli ejder abi tarafından kurulan tribün faaliyetleri o ölünce duran Edeler Grubu sene 2007 de tekrar Taraftarlar tarafından hayata geçirildi. Her zaman bu takımın peşine çoğu zaman telefonlarımızı satarak cebimizdeki son kuruşuna kadar harcayıp deplasmanlara gittik. Kimsenin adamı olmadık ve hiç kimseye boyun bükmedik. Kahramanmaraşspor’u bir menfaat için sevmedik ve hiçbir menfaat beklemedik. Elimizden geldiği kadar takımı desteklemeye içerde ve dışarda tribünlerde olduk. Kahramanmaraşsporumuzun hep arkasında olduk ve şimdi bir karar aldık ve onu uygulayacağız. Edeler Grubu her zamanki yerinde dimdik ayakta olacak” diye konuştu.

Dernek yönetimi hakkında bilgi veren Yaman, “Bugün buraya Kahramanmaraşın sporunu ve rahmetli ejder ağabeyimizin bizlere emanet ettiği Faaliyetlerini yürüttüğümüz Kahramanmaraş Edeler Taraftarlar Derneğinin yol haritasını sizlere anlatmak için buradayız. Bizler spor sevdalıları olarak Başta Kahramanmaraşspor olmak üzere şehrimizin adını duyuran sportif faaliyetlerin her zaman yanında olduğumuzu beyan ederiz. Biz Arma sevdalıları olarak çıktığımız bu yolda Kahramanmaraşsporun her zaman yanındayız. Yönetimin değil armanın peşindeyiz bunu spor kamuoyu bilmeli. Kahramanmaraşspor bu şehrin takımıdır ve bizlerde gerçek sahipleriyiz. Etrafta Edeler grubu dagıldı, edeler grubu bitti diyenlere cevabımızdır bu oluşum. Biz Kahramanmaraş Edeler Taraftarlar Derneği olarak dimdik ayaktayız. Yeni yönetimimizle yola çıktık ve takımımızı gerek iç sahada gerek deplasmanda 12. Adam olarak tam destek vereceğiz.



“YENİ OLUŞUMLA TRİBÜNLERE RENK GELECEK”



Bizler bu zamana kadar hem iyi günde hem de kötü günde takımımızı destekledik diyen Başkan Yaman, “Bu yine değişmeyecek bu zor günleri yine oyuncularımızla birlikte olarak atlatacağız. Stadyumumuzun Deprem Riskinden dolayı Osmaniye stadyumunda oynanıldı. Elimizden geldiğince maçlarda olduk. Biz hiçbir zaman yönetimin yanında değil, takımımızın her zaman yanındayız ve Futbolcularımızı yüzlerce kilometre uzakta da olsa destekleyeceğiz ve galibiyetle dönmek en büyük isteğimiz. Bu sebeple de bizlerde takımımız için itici bir güç olmayı arzuluyoruz. Derneğimiz yeni oluşumla yola çıktı. Khramanmaraşspor’umuzun Ligde ilk yarısı bitti. İyi sonuçlar alamadık ve zeminde yer alıyoruz. Tabi içimiz yanıyor ve yapacak bir şey yok. 2. Devreye itici güç olarak takımımızın yanında olacağız ve takımın galibiyetinde payımız olsun istiyoruz” ifadelerine yer verdi.



“DÜN BU SAATTEN SONRA DÜNDE KALMIŞTIR”



Gerek Sosyal Medyada, gerek Spor kamuoyunda Edeler Grubunun yok olduğunu düşünenler var, biz Her zaman buradayız ve pes etmeye de hiç niyetimiz yok diyen Başkan Yaman, konuşmasını şöyle sürdürdü; “Kahramanmaraşspor’un mağlubiyetini ve olumsuzluğundan kaynaklı her şeyi üzerimize atmaya çalıştılar. Bizlerde bunun farkına vardık ve işi rölantiye aldık. Baktık olmayacak Derneğimizi daha etkin hale getirmek için kendi aramızda yönetim değişikliğine gittik ve Genç tayfalar ve taraftar toplulukları oluşturduk. Takımın durumu hiçte iç açıcı değil. Alınan Mağlubiyetler Kahramanmaraş şehrini üzdü. Çünkü ortada bir emek var, futbolcular üzerine düşeni yapacak ve her şey daha iyi olacak. Biz daha kötü günleri Kahramanmaraşspor da gördük ama hiç pes etmedik. Kötü sonuç alındı diye biz takımımızı yarı yolda bırakmayız. Sonuna kadar destek olacağız, biz arma sevdalısıyız. Biz 12. Adam olarak takımımızın yanında olacağız. Bizler bu zaman kadar hem iyi günde hem de kötü günde takımımızı destekledik. Bu yine değişmeyecek buz zor günleri yine oyuncularımızla birlikte olarak atlatacağız.”



“BİZ KAHRAMANMARAŞ SEVDALISIYIZ”



Başkan Yaman, son olarak: “Öncelikle Kahramanmaraşspor’umuz için tribünde tek yumruk olacağız. Hem iç saha da hem de deplasman da şehrimizin adını taşıyan Kahramanmaraşspor’a Sahipleneceğiz diyen Kahramanmaraş Edeler Taraftarlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Halil Yaman, “Burada bulunmamızın temel nedeni Kahramanmaraşspor dur. Öncelikle Kahramanmaraşspor’umuz için tribünde tek yumruk olacağız. Hem iç saha da hem de deplasman da şehrimizin adını taşıyan Kahramanmaraşspor’a Sahipleneceğiz. Edeler Grubuna karşı çok büyük bir sempati var. Bu ilgiyi sağlam bir organizasyonla örgütleyecek ve takımımızın mücadelesinde itici güç olacağız. Kahramanmaraşspor’un durumu bizi her geçen gün üzüntüye boğuyor. Her sezon sıkıntılı günler geçiriyoruz. Artık birilerinin buna dur demesi lazım. Çünkü bu takım herkesin ve herkesin sahiplenmesi, benimsemesi lazım diyorum. Biz Edeler Taraftarlar Derneği olarak Takımımızın yanında olacağız” değerlendirmesinde bulundu.