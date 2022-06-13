Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Beko

Basketbol Süper Ligi finali 4. maçında Fenerbahçe, deplasmanda Anadolu Efes'e konuk oldu.

Çekişmeli geçen mücadelede Fenerbahçe, son periyotta farkı koruyarak Anadolu Efes'i 92-80 mağlup etti ve 3 maçı kazanarak 2021-22 basketbol sezonunda şampiyon oldu.

Sarı lacivertliler, potada 4 yıl aradan sonra 10. şampiyonluğa ulaştı.