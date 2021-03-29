BB Erzurumspor'da Yılmaz Vural dönemi

Süper Lig'de 27 puanla 19. sırada bulunan BB Erzurumspor teknik direktörlüğe Yılmaz Vural'ı getirdi. İsmail Kartal'la sadece 5 gün çalışan mavi-beyazlı ekipte bu sezon göreve gelen 5. hoca Yılmaz Vural oldu.

KÜMEDE KALMAYA ÇALIŞACAK

Erzurumspor, 68 yaşındaki deneyimli teknik adam Yılmaz Vural ile anlaşma sağlandığını resmen açıkladı. 21 puanlı Süper Lig'de 27 puanla 19. sırada yer alan Erzurumspor, Yılmaz Vural yönetiminde kümede kalmaya çalışacak.

6 YIL SONRA İLK KEZ

Yılmaz Vural, 2014-15 sezonu ikinci yarısında Karabükspor ile 13 maça çıkmış sonraki sezon yine 2015 yılı bitmeden Gençlerbirliği ile anlaşmış ancak sadece bir maça çıkıp ayılmıştı. Yılmaz Vural 2016'dan itibaren genellikle Spor Toto 1.Lig takımlarında yer almıştı. Yılmaz Vural kariyerinde ilk kez Erzurumspor'da görev alıyor. Yılmaz Vural, 32.haftada Konyaspor karşısında mücadele edecek.