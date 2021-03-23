BB Erzurumspor, İsmail Kartal ile anlaşma sağladı

Süper Lig'de küme düşme hattında bulunan ve bir türlü kendini üst sıralara atamayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, son olarak teknik direktör Mesut Bakkal ile çalıştı. Ligde son 6 maçında galibiyet yüzü göremeyen mavi-beyazlılar tecrübeli teknik adamın görevine son vermişti.

PERŞEMBE GÜNÜ KAMPA KATILACAK

BB Erzurumspor, İsmail Kartal ile anlaşmaya vardı. TRT Spor'un haberine göre Kartal, kulübün Antalya kampına perşembe günü katılacak. 59 yaşındaki teknik direktör, mavi-beyazlıların başında ilk maçına eski takımı Konyaspor karşısında çıkacak. BB Erzurumspor ligde 27 puan topladı ve 19. sırada kendine yer buldu.