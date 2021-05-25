BB Erzurumspor, Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılması için TFF'ye başvurdu

Süper Lig'de ancak bir sezon oynayabilen ve bu sezon itibarıyla alt lige düşen BB Erzurumspor, küme düşmenin kaldırılması için TFF'ye resmi başvuruda bulundu.

"GİRİŞİMLERİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Erzurumspor'dan yapılan açıklamada "Bu sezon da küme düşmenin kaldırılması için; Süper Lig'de tek bir maç bile izlemeden bu heyecandan mahrum kalan büyük Erzurumspor taraftarımız adına 17 Mayıs günü TFF'ye başvurumuzu yapmıştık ve bu konuda da girişimlerimizi sürdürüyoruz." ifadeleri kullanıldı. Erzurumspor, Yukatel Denizlispor, MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği ile birlikte bu sezon lige veda etmişti.