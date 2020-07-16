beIN Sports'dan şok istek! Kulüpler resti çekti
Sezon başında talep ettiği indirimi kulüplere kabul ettiren yayıncı kuruluş, yeni bir indirim talebiyle Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kapısını çaldı.
2016’da kulüplere 3.15 milyar TL (500 milyon dolar) ödeme taahhüt eden beIN Sports, 2020-21 sezonu için kulüplere “Sadece 1.7 milyar TL verebilirim” dedi.
Bu indirim talebiyle birlikte yayıncı kuruluş toplamda %46’lık bir indirim yapmış olacak. Son dönemde yayıncı kuruluşun; "Dolar kurunun sabitlenmesi", "Ana parada yapılan indirim", "Banka teminat mektubunun geri çekilmesi", "Aylık yapılan ödemelerin haftalığa dönüştürülmesi"
Yayıncı kuruluş ile kulüpler arasındaki krizin nedeni sadece indirim talebi değil. beIN Sports, tüm yayın bedelinin TL üzerinden ödenmesini istiyor. Kulüplere ise buna karşı.
Son indirim talebiyle birlikte Süper Lig’in yıllık yayın geliri 220 milyon dolara düşecek.
Kulüpler Birliği’nden TFF’ye mektup
Yayıncı kuruluşun bu tavrından rahatsız olan kulüpler, TFF’ye gönderdikleri mektupta “Yayıncı ile biz olmadan masaya oturmayın” ifadesini kullanmış.
İndirim talebine cevaben ise şu satırlar kaleme alınmış:
“Söz konusu Digiturk teklifi müzakere edilebilir bir teklif olmadığından dolayı, 2020-21 sezonu ödemelerinin mevcut sözleşme hükümlerine uygun olarak yapılmasını, Digiturk’ün bunu kabul etmediği takdirde sözleşmedeki yasal hakların kullanılmasını arz ederiz.”
21 Kasım 2016’da 2017-18 sezonundan başlamak kaydıyla 5 yıllık anlaşma imzalanmıştı. Yani yayıncı kuruluşun mevcut anlaşması normal şartlar altında 2021-22 sezonu sonu sona erecek. (Hürriyet)
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