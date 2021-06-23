Belhanda, sarı-kırmızılılara mesaj verdi: Haber bekliyorum

Younes Belhanda ve Galatasaray'ın tekrar kavuşması pek mümkün gözüküyor. Mustafa Cengiz yönetimini, "Sosyal medya ile uğraşacaklarına bozuk zeminle ilgilensinler" dediği için kulüpten gönderilen Belhanda, İstanbul'da çalışmalarına devam ediyor. Faslı yıldız, Fatih Terim'in de dönmesiyle eski takımına haber yolladı.

"İNŞALLAH OLUR"

A Spor'un aktardığı haberde İstanbul'da düzenini bozmadığı belirtilen Belhanda, "İnşallah önümüzdeki sezon Galatasaray'da forma giyerim" ifadelerini kullandı. Fatih Terim'le de arası bir hayli iyi olan Faslı yıldızın rotasyon olarak değerlendirilebilmesi kuvvetli bir durum olarak gözüküyor.