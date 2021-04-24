Beşiktaş 2 hafta sonra kendine geldi!

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında lider Beşiktaş sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 3-1 mağlup ederek 2 hafta sonra 3 puanla tanıştı.

SPOR 24.04.2021, 23:05
Beşiktaş 2 hafta sonra kendine geldi!

Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Kayserispor'u konuk eden Beşiktaş, rakibini 3-1 yenerek 3 puana ulaşmayı başardı.

Cenk Tosun, Aboubakar ve Larin'den yoksun çıktığı maçta 'Kara Kartal'a galibiyeti getiren goller, 4. dakikada penaltıdan Rachid Ghezzal ile 13 ve 65. dakikalarda Kevin N'Koudou'dan geldi. Sarı-kırmızılıların tek sayısını ise 6'da Pedro Henrique kaydetti.

Bu sonuçla lider Beşiktaş puanını 75'e yükseltti. Ligde kalma mücadelesi veren Hes Kablo Kayserispor ise 35 puanda kaldı.

N’Koudou kariyerinde ilk kez 1 maçta 2 gol attı

Mücadelenin 5. dakikasında Ghezzal’ın golüyle 1-0 öne geçen siyah-beyazlılar, bu golden 1 dakika sonra ise Pedro Henrique’nin golüne engel olamadı. Ancak siyah-beyazlıları galibiyete taşıyan isim N’Koudou oldu. Fransız yıldız 12. dakikada Ljajic’ten aldığı pasla ceza sahası sol çaprazından rakibinden sıyrılarak yerden bir vuruşla fileleri havalandırarak takımını yeniden öne geçirdi. Karşılaşmanın 65. dakikasında ise Ghezzal’ın arka direğe gönderdiği ortada bekletmeden şutunu çıkaran N’Koudou, takımının 3. golüne imza atarken, kariyerinde de ilk kez bir maçta 2 gol birden kaydetti.



Kevin N’Koudou, Kayserispor karşısında kaydettiği 2 golle, bu sezonki gol sayısını da 6’ya çıkardı. N’Koudou, ligin geri kalanında BB Erzurumspor, Kayserispor, Galatasaray ve Alanyaspor filelerini havalandırmayı başarmıştı.

Rachid Ghezzal yeniden sahnede

Beşiktaş’ın yıldız isimlerinden Rachid Ghezzal, Hes Kablo Kayserispor karşısında takımının galibiyetinde başrol oynayan isimlerden oldu. Mücadelenin 4. dakikasında Adem Ljajic’in düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Cezayirli futbolcu, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydederken, bu sezonki 4. golüne de imza attı. Ligin ikinci yarısında oynanan Gençlerbirliği, Alanyaspor ve BB Erzurumspor karşılaşmalarında fileleri havalandıran Ghezzal, geride kalan maçlarda da toplamda 14 asiste imza atmıştı. Ankaragücü ve Sivasspor maçlarında skora katkı yapamayan Ghezzal, Kayserispor önünde 2 maçlık sessizliğini bozdu. Takımını öne geçiren yıldız oyuncu, 65. dakikada ise N’Koudou’ya yaptığı asistle bu sezonki 15. asistine imza attı. Asist krallığında 15 asistle zirvede olan Ghezzal’ı 11 asisti bulunan Sivassporlu Gradel takip ediyor.



BEŞİKTAŞ 3-1 KAYSERİSPOR

STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu - Rosier, Vida, Montero, N'Sakala, Necip Uysal (Dk. 82 Dorukhan Toköz), Josef, Ghezzal, Ljajic (Dk. 73 Mensah), N'Koudou, Gökhan Töre

HES KABLO KAYSERİSPOR: Doğan Alemdar - Kvrzic (Dk. 46 Ramazan Civelek), Kolovetsios, Mario Paz, Aziz Behich, Attamah (Dk. 46 Emre Demir), Muhar, Henrique, Lennon (Dk. 81 Sabovic), Alibec (Dk. 62 Melih Okutan), İlhan Parlak (Dk. 75 Luckassen)

GOLLER: Dk. 4 Ghezzal (P), Dk. 13 ve Dk. 65 N'Koudou (Beşiktaş) - Dk. 7 Henrique (Hes Kablo Kayserispor)

SARI KARTLAR: Josef de Souza, Rosier, Necip Uysal, Montero (Beşiktaş) - Henrique (Hes Kablo Kayserispor)

#Kayserispor #Beşiktaş
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