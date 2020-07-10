Beşiktaş 3 puanı son dakikada aldı

Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa'yı son dakika golüyle 3-2 mağlup eden Beşiktaş, haftayı 4. sırada tamamladı.

SPOR 10.07.2020, 00:31
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Beşiktaş 3 puanı son dakikada aldı

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-2 yendi.

6. dakikada Beşiktaş öne geçti. Soldan ceza sahasına giren Caner Erkin'in yerden ortasında altıpas içinde arka direkteki Boyd, bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0

17. dakikada Thiam'ın pasıyla savunma arkasına sarkarak sol çaprazdan ceza sahasına giren Koita'nın karşı karşıya vuruşunda kaleci Ersin Destanoğlu zamanında çıkarak topu önledi.

21. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Tirpan'ın ceza sahasına uzun pasında Thiam'ın kafayla indirdiği topu, altıpas gerisindeki Koita ağlarla buluşturdu: 1-1

28. dakikada Quaresma'nın soldan ortasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Aytaç Kara, meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra şutunu çekti. Kaleci Ersin'i geçen topu savunmadaki Ruiz uzaklaştırdı.

29. dakikada lacivert-beyazlılar öne geçti. Beşiktaş yarı alanının ortasında aldığı topla sol çaprazdan ceza sahasına giren Koita'nın vuruşunda yakın direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2

41. dakikada Boyd'un soldan ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışı sol çaprazdaki Hutchinson'ın önünde kaldı. Tecrübeli futbolcunun gelişine çok sert vurduğu meşin yuvarlağı yakın direk dibindeki kaleci Ramazan Köse güçlükle uzaklaştırdı.

49. dakikada siyah-beyazlı takım beraberliği sağladı. Lens'in sağdan ortasında yerden gelen topa altıpas gerisinde bekletmeden vuran Boateng, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2 

62. dakikada Elneny'nin ceza sahası dışından şutunda top yandan auta çıktı.

90. dakikada ev sahibi ekip, bir kez daha öne geçti. Kasımpaşa'nın kontra atak yaparken kaptırdığı topla iyi çıkan Beşiktaş'ta meşin yuvarlağı rakip yarı alanın ortalarında, sağ kanatta Ruiz aldı. Bu oyuncunun bekletmeden ortasında savunma arkasına sarkan Güven Yalçın uçarak yaptığı kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı: 3-2

Müsabakayı Beşiktaş 3-2 kazandı. 

Beşiktaş 3 puanı son dakikada aldı

Tyler Boyd'un 6. dakikada attığı golle öne geçen siyah-beyazlı ekip Koita'nın gollerine engel olamayınca ilk yarıyı 2-1 geride bitirdi. 

İkinci yarının başında Kevin-Prince Boateng'in golüyle beraberliği yakalayan Beşiktaş, son dakikada Güven Yalçın'ın golüyle rakibini 3-2 mağlup etti ve puanını 53'e yükselterek 4. sıraya yükseldi. 

Tyler Boyd ligde ilk golünü attı 

Sezon başında siyah-beyazlı takıma katılan Boyd, Beşiktaş formasıyla 18. maçında ilk kez fileleri havalandırdı. 

Amerikalı oyuncu, mücadelenin 6. dakikasında attığı golle siyah-beyazlı takımı 1-0 öne geçirdi. 

Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül ilk yarıyı tamamlayamadı

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcuları Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül mücadelenin ilk yarısı bitmeden oyundan çıkmak zorunda kaldılar. 

Bir pozisyon sonrası sakatlanarak yedek kulübesine değişiklik işareti yapan Burak Yılmaz 11. dakikada kenara gelirken, yerine Güven Yalçın oyuna girdi. 

Burak Yılmaz'ın yanı sıra Gökhan Gönül de yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi. Bir pozisyonun ardından sahada sekerek oyunu sürdürdüğü gözlemlenen tecrübeli oyuncu 37. dakikada yerini Kevin-Prince Boateng'e bıraktı. Kalan dakikalarda sağ bekte Gökhan'ın yerine Jeremain Lens görev yaparken Boateng ileri uçta forvet olarak oynadı.

Boateng 8 maç sonra gol attı 

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Kevin-Prince Boateng 8 maç sonra gol attı. 

Kasımpaşa karşısında siyah-beyazlı formayla 10. lig maçına çıkan Boateng, 49. dakikada Lens'in sağdan ortasını gole çevirerek skoru 2-2'ye getirdi. 

Ligde sadece Gaziantep Futbol Kulübü ve Trabzonspor'a karşı gol atan Boateng, bu golle birlikte siyah-beyazlı formayla üçüncü golünü kaydetti.

Boateng golünü ırkçılığa karşı bir sembol haline gelen sağ yumruğunu havaya kaldırarak kutladı. 

Atiba Hutchinson cezalı 

Karşılaşmaya sarı kart ceza sınırında başlayan Atiba Hutchinson mücadelenin 63. dakikasında sarı kart görerek cezalı duruma düştü. 

Tecrübeli oyuncu ligin 32. haftasında oynanacak BtcTurk Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak.

Güven Yalçın 25 hafta sonra gol attı 

Beşiktaş'ın genç golcüsü Güven Yalçın 25 hafta sonra golle buluştu.

Burak Yılmaz'ın sakatlığının ardından oyuna giren ve son dakikada attığı golle Beşiktaş'a kritik 3 puanı kazandıran isim olan Güven Yalçın bu sezon üçüncü golünü kaydetti. 

Ligin 2. haftasında Göztepe'ye, 6. haftasında da Trabzonspor'a gol atan Güven Yalçın 31. haftada da Kasımpaşa karşısında gol sevinci yaşadı. 

Kilolu olduğu iddiasıyla eleştirilen genç oyuncu, attığı golün ardından formasının önünü açıp karın kaslarını göstererek mesaj verdi.

#Beşiktaş #Süper Lig
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