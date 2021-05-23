Beşiktaş'a müjde!

Haftaya 3.sırada giren Chelsea deplasmanda Aston Villa karşısında 2-1 kaybetti ancak Tottenham'ın yine deplasmanda Leicester City'i yenmesi ile Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan gitmeyi başardı. Böylece Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi gruplarına katılması kesinleşti.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City ile karşılaşacak Chelsea, Premier Lig'de son hafta maçında Aston Villa ile karşılaştı. Deplasmanda rakibin 2-1 kaybeden Chelsea, Leicester City'nin Tottenham'a kaybetmesi ile Şampiyonlar Ligi biletini aldı. Böylece Süper Lig şampiyonu Beşiktaş , gelecek sezon Şampiyonlar Ligi grup aşamasına doğrudan katılacak.