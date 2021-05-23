Beşiktaş'a müjde!
Premier Lig'de 2020-21 sezonu son hafta maçlarında inanılmaz bir heyecan yaşandı.
SPOR 23.05.2021, 20:01
Haftaya 3.sırada giren Chelsea deplasmanda Aston Villa karşısında 2-1 kaybetti ancak Tottenham'ın yine deplasmanda Leicester City'i yenmesi ile Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan gitmeyi başardı. Böylece Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi gruplarına katılması kesinleşti.
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City ile karşılaşacak Chelsea, Premier Lig'de son hafta maçında Aston Villa ile karşılaştı. Deplasmanda rakibin 2-1 kaybeden Chelsea, Leicester City'nin Tottenham'a kaybetmesi ile Şampiyonlar Ligi biletini aldı. Böylece Süper Lig şampiyonu Beşiktaş , gelecek sezon Şampiyonlar Ligi grup aşamasına doğrudan katılacak.
22°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 23 Mayıs 2021
|İmsak
|03:30
|Güneş
|05:10
|Öğle
|12:34
|İkindi
|16:25
|Akşam
|19:48
|Yatsı
|21:21
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|40
|84
|2. Galatasaray
|40
|84
|3. Fenerbahçe
|40
|82
|4. Trabzonspor
|40
|71
|5. Sivasspor
|40
|65
|6. Hatayspor
|40
|61
|7. Alanyaspor
|40
|60
|8. Karagümrük
|40
|60
|9. Gaziantep FK
|40
|58
|10. Göztepe
|40
|51
|11. Konyaspor
|40
|50
|12. Başakşehir
|40
|48
|13. Rizespor
|40
|48
|14. Kasımpaşa
|40
|46
|15. Malatyaspor
|40
|45
|16. Antalyaspor
|40
|44
|17. Kayserispor
|40
|41
|18. Erzurumspor
|40
|40
|19. Ankaragücü
|40
|38
|20. Gençlerbirliği
|40
|38
|21. Denizlispor
|40
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|34
|70
|2. Giresunspor
|34
|70
|3. Samsunspor
|34
|70
|4. İstanbulspor
|34
|64
|5. Altay
|34
|63
|6. Altınordu
|34
|60
|7. Ankara Keçiörengücü
|34
|58
|8. Ümraniye
|34
|51
|9. Tuzlaspor
|34
|47
|10. Bursaspor
|34
|46
|11. Bandırmaspor
|34
|42
|12. Boluspor
|34
|42
|13. Balıkesirspor
|34
|35
|14. Adanaspor
|34
|34
|15. Menemenspor
|34
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|34
|30
|17. Ankaraspor
|34
|26
|18. Eskişehirspor
|34
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|37
|83
|2. M. United
|37
|71
|3. Chelsea
|37
|67
|4. Liverpool
|37
|66
|5. Leicester City
|37
|66
|6. West Ham
|37
|62
|7. Tottenham
|37
|59
|8. Everton
|37
|59
|9. Arsenal
|37
|58
|10. Leeds United
|37
|56
|11. Aston Villa
|37
|52
|12. Wolverhampton
|37
|45
|13. Crystal Palace
|37
|44
|14. Southampton
|37
|43
|15. Newcastle
|37
|42
|16. Brighton
|37
|41
|17. Burnley
|37
|39
|18. Fulham
|37
|28
|19. West Bromwich
|37
|26
|20. Sheffield United
|37
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|38
|86
|2. Real Madrid
|38
|84
|3. Barcelona
|38
|79
|4. Sevilla
|37
|74
|5. Real Sociedad
|38
|62
|6. Real Betis
|38
|61
|7. Villarreal
|38
|58
|8. Celta de Vigo
|38
|53
|9. Athletic Bilbao
|38
|46
|10. Granada
|37
|45
|11. Osasuna
|38
|44
|12. Cádiz
|38
|44
|13. Valencia
|38
|43
|14. Levante
|38
|41
|15. Deportivo Alaves
|37
|38
|16. Getafe
|37
|37
|17. Elche
|38
|36
|18. Huesca
|38
|34
|19. Real Valladolid
|38
|31
|20. Eibar
|38
|30
Günlük GazetelerTümü