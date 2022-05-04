Beşiktaş'a yıldız futbolcusundan kötü haber! Derbide yok...
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Siyah - beyazlıların stoper oyuncusu Domagoj Vida, babasının rahatsızlığı nedeniyle Hırvatistan'a gitti. Tecrübeli futbolcunun derbide oynayıp oynamayacağı belli oldu.
Türkiye'de nefesler tutuldu, sezonun son derbisi olan Beşiktaş - Fenerbahçe maçı beklenmeye başlandı! Siyah - beyazlılarda Valentin Rosier, cezası nedeniyle derbide forma giyemeyecek. Beşiktaş'a bir kötü haber daha geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.
BABASI RAHATSIZLANDI, ÜLKESİNE GİTTİ
Siyah - beyazlı kulüp, stoper oyuncusu Domagoj Vida'nın ülkesi Hırvatistan'a gittiğini açıkladı. Yapılan açıklamada Vida'nın gidiş sebebinin babasının rahatsızlığı olduğu belirtildi.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI;
"Domagoj Vida, babasının geçirmiş olduğu kalp rahatsızlığı nedeniyle Hırvatistan’a gitmiştir. Vida’nın babası Cuma günü operasyon geçirecektir."
DERBİDE YOK
Pazar günü İstanbul'a dönmesi beklenen Vida'nın aynı gün oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyeceği ifade edildi.
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