Beşiktaş-Adana Demirspor karşılaşması
Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında Adana Demirspor'u ağırlıyor.
Maç sonucu: Beşiktaş 3-3 Adana Demirspor
90+6' Gol... Beşiktaş 3-3 Adana Demirspor (Balotelli)
79' Gol... Beşiktaş 3-2 Adana Demirspor (Balotelli)
59' Gol... Beşiktaş 3-1 Adana Demirspor (Vargas)
Sağ kanatta topla buluşan Yunus sıfıra inmek isterken top ayağından açıldı. Aut.
52' Gol... Beşiktaş 3-0 Adana Demirspor (Rıdvan)
46' İkinci yarı başladı.
İlk yarı sonucu: Beşiktaş 2-0 Adana Demirspor
45' Gol... Beşiktaş 2-0 Adana Demirspor (Josef)
33' Ezeh'in pasıyla Assombalonga ceza sahaısna sokulmak istedi. Montero son anda araya girdi.
23' Rosier'in sağ kanattan ortasında Simon Deli topu uzaklaştırdı.
20' Gol... Beşiktaş 1-0 Adana Demirspor (Montero)
10' Savunma arkasına atılan uzun topa Assombalonga hareketlenmek istedi. Welinton geçit vermedi.
9' Welinton'un pasıyla sol kanatta Larin hareketlenmek istedi ama topu kontrol edemedi. Taç.
5' Oğuzhan, sağ çaprazdan ceza sahasına doğru hareketlenmek isterken Simon Deli'nin faulü ile yerde kaldı. Simon Deli bu faul sonrasında sarı kart gördü.
3' Oğuzhan'ın sol kanattan yerden ortasında Samet topu karşıladı.
1' Maç başladı.
Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor'u konuk etti.
Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başladı. Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetti. Beşiktaş-Adana Demirspor maçını beIN Sports canlı yayınladı.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan Yılmaz, Josef, Pjanic, Oğuzhan, Ghezzal, Larin, Batshuayi
Adana Demirspor: Ferhat, Rassoul, Deli, Samet, Svensson, Stambouli, Sinan, Vargas, Bjarnason, Ezeh, Assombalonga
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