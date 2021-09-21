Beşiktaş - Adana Demirspor maçı sonrası saha savaş alanına döndü
Vodofone Park'ta Beşiktaş'ın Adana Demirspor'u konuk ettiği 6. hafta mücadelesinde inanılmaz anlar yaşandı. Skorun siyah beyazlılar aleyhine 3-0'dan 3-3'e geldiği maçta, son düdüğün çalınmasıyla saha adeta savaş alanına döndü.
SPOR 21.09.2021, 22:26
Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Adana Demirspor arasındaki mücadelede tarihi anlar yaşandı. Siyah beyazlıların 3-0 öne geçtiği maçta son dakikalarda gelen gollerle Mavi Şimşekler, skoru 3-3'e getirdi.
BALOTELLİ, BEŞİKTAŞ KULÜBESİNİ KIZDIRAN HAREKET
Mücadelenin 79. dakikasında Mario Balotelli, skoru 3-2'ye getiren golü kaydettikten sonra Beşiktaş yedek kulübesine doğru gidip işaret parmağıyla kafasını gösterdi ve "Düşün" anlamında hareket yaptı.
MAÇ SONRASI SAHA KARIŞTI
3. golün ardından son düdüğün çalınmasından itibaren ise saha adeta savaş alanına döndü.
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