Beşiktaş, Alanya engelini aştı

Beşiktaş, Süper Lig’in 33. haftasında Alanyaspor’u sahasında 3-0 yendi ve zirve yolunda hata yapmadı. Yaklaşık 3,5 yıl sonra Vodafone Park'ta maça çıkan Cenk Tosun perdeyi açarken ikinci golü Ghezzal, son golü ise N'Koudou kaydetti. Beşiktaş böylece puanını 67 yaptı ve Fenerbahçe ile 5 puan, Galatasaray ile 6 puanlık fark yapmış oldu

Beşiktaş'ta Atiba üç golün de pasını verip sahanın etkili isimlerinden biri oldu