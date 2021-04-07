Beşiktaş, Alanya engelini aştı
Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında Alanyaspor'u farklı geçti. Son 2 maçta 5 puan kaybederek liderlik koltuğunu tehlikeye atan Beşiktaş, ligin flaş takımı Alanyaspor karşısında Cenk Tosun, Ghezzal ve N'Koudou ile sonuca gitti. Beşiktaş böylece BAY geçen Galatasaray ile puan farkını 6'ya, Fenerbahçe ile puan farkını 5'e yaptı
SPOR 07.04.2021, 20:54
Beşiktaş, Süper Lig’in 33. haftasında Alanyaspor’u sahasında 3-0 yendi ve zirve yolunda hata yapmadı. Yaklaşık 3,5 yıl sonra Vodafone Park'ta maça çıkan Cenk Tosun perdeyi açarken ikinci golü Ghezzal, son golü ise N'Koudou kaydetti. Beşiktaş böylece puanını 67 yaptı ve Fenerbahçe ile 5 puan, Galatasaray ile 6 puanlık fark yapmış oldu
Beşiktaş'ta Atiba üç golün de pasını verip sahanın etkili isimlerinden biri oldu
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|3. Galatasaray
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|30
|39
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|31
|39
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|28
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|28
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|52
|5. Altınordu
|28
|52
|6. İstanbulspor
|28
|48
|7. Ankara Keçiörengücü
|28
|46
|8. Tuzlaspor
|28
|41
|9. Bursaspor
|28
|40
|10. Bandırmaspor
|28
|38
|11. Ümraniye
|28
|38
|12. Boluspor
|28
|32
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|28
|32
|14. Adanaspor
|28
|31
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|28
|29
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|28
|25
|17. Ankaraspor
|28
|19
|18. Eskişehirspor
|28
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|31
|74
|2. M. United
|30
|60
|3. Leicester City
|30
|56
|4. West Ham
|30
|52
|5. Chelsea
|30
|51
|6. Tottenham
|30
|49
|7. Liverpool
|30
|49
|8. Everton
|29
|47
|9. Aston Villa
|29
|44
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|30
|42
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|30
|42
|12. Crystal Palace
|30
|38
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|30
|36
|14. Wolverhampton
|30
|35
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|30
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|32
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|29
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|31
|26
|19. West Bromwich
|30
|21
|20. Sheffield United
|30
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|29
|66
|2. Barcelona
|29
|65
|3. Real Madrid
|29
|63
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|58
|5. Real Betis
|29
|46
|6. Villarreal
|29
|46
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|28
|45
|8. Celta de Vigo
|29
|37
|9. Granada
|29
|36
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|35
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|35
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|29
|33
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|29
|32
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|31
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|29
|30
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|29
|27
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|24
|19. Eibar
|29
|23
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|23
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