Beşiktaş, Alman ekibi Schalke'de forma giyen 20 yaşındaki Can Bozdoğan'ı kadrosuna kattı
Siyah-Beyazlı takım, Alman ekibi Schalke'de forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusunu kiraladı. Perşembe günü İstanbul'da olması beklenen oyuncu, sezon başı hazırlıklarını tamamladı.
SPOR 24.08.2021, 15:34
Batshuayi transferiyle taraftarın yüzünü güldüren Siyah-Beyazlılar, bu kez yerli takviyeis yaptı. Schalke'de forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Can Bozdoğan ile anlaşma sağladı
DEVLER LİGİ FAKTÖRÜ
Schalke ile küme düşen Can, Beşiktaş ile Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterme fırsatından etkilendi. 20 yaşındaki futbolcu satın alma opsiyonuyla kiralandı.
PERŞEMBE İSTANBUL'DA
Can Bozdoğan, perşembe günü İstanbul'da olacak. Schalke ile sezon başı hazırlıklarını tamamlayan Can'ın kondisyon eksiği bulunmuyor.
TAM JOKER
Sol ayaklı Can'ın asıl bölgesi merkez orta saha ancak sol bekte de oynayabiliyor. İhtiyaç halinde de on numaraya geçebiliyor. Orta sahasında solak futbolcu olmayan Beşiktaş'ta Can, önemli bir joker olacak.
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