Beşiktaş Ankara'da tek attı 3 aldı

Ankaragücü ile Beşiktaş Ankara Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı, siyah-beyazlı ekip, 1-0 kazandı.

Karşılaşmanın başında Ankaragücü arka arkaya girdiği net gol pozisyonlarını değerlendiremezken oyunu dengeleyen Beşiktaş, baskısını artırdı ancak aradığı golü bulamadı. İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıya etkili bir oyun sergileyen Beşiktaş, 61. dakikada Vida'nın kaydettiği golle öne geçti. Maçta başka gol olmadı ve Beşiktaş sahadan 1-0 galip ayrıldı.



Beşiktaş bu sonuçla puanını 25'e çıkardı. Ankaragücü ise 9 puanda kaldı.

Beşiktaş gelecek hafta Sivasspor'u konuk edecek. Ankaragücü ise aynı haftada deplasmanda Denizlispor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.