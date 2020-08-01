Beşiktaş Burak Yılmaz'ın yerini dolduruyor!

Burak Yılmaz’ın ayrılmasıyla birlikte forvet arayışlarına başlayan Beşiktaş’ta transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları, siyah-beyazlıların gündemine aldığı isimlerle görüşmeler yapıyor. Beşiktaş, Alanyaspor’dan Papiss Cisse ve Kasımpaşa’dan Koita’nın yanı sıra Alman golcü Sandro Wagner’in menajeri Felix Frey’le görüştü.

Çin’in Tianjin Teda takımından ayrılan ve boşta olan golcü futbolcu Wagner için Beşiktaş ilk teması sağladı. Bonservisi elinde olan 32 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlılar, bu transferi 10 Ağustos’a kadar bitirmeyi hedefliyor.

Çin’e transfer olduğu ilk dönemde beklentinin altında kalan Wagner, daha sonra çıktığı 15 maçta 12 gol atmıştı.

Cisse ve Koita gündemde

Öte yandan sezonu Basel’de tamamlayan Ricky van

Wolfswinkel, Beşiktaş’a önerilirken, teknik direktör Sergen Yalçın daha önce beyin sarsıntısı geçiren bu futbolcuyu veto etti.

Siyah-beyazlılar, Cisse konusunda ise önemli bir yol kat ederken, kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi olan Koita konusunda ise acele edilmiyor.

Savunma tamam

Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, ilk olarak kadrosuna Fabrice N’Sakala’yı kattı. Demokratik Kongolu oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalayan siyah-beyazlılar, aynı takımdan Welinton için de temaslarını sürdürüyor.

Beşiktaş’ın transferden sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları, Brezilyalı stoper için Alanyaspor ile takas konusunda anlaştı. Takasta kullanılacak isim ise Fatih Aksoy olacak. Beşiktaş yönetimi, Fatih’in sözleşmesini uzatıp 2 yıllığına kiralamayı düşünürken, Alanyaspor ise genç oyuncunun bonservisini istiyor.

Öte yandan Beşiktaş, N’Sakala’ya yıllık 800 bin euro ödeyecek. Akdeniz ekibiyle sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki Fransız savunma oyuncusu için imza parası ve bonservis ödenmeyecek.