Beşiktaş, Diego Costa'ya 2 yıl için 5 milyon euro teklif etti
Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ın golcü arayışı sürüyor. Edin Dzeko transferinde Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho engeliyle karşılaşan siyah-beyazlılar rotayı tekrar Diego Costa'ya kırdı. Kara Kartal, bonservisi elinde olan yıldız golcüye 2 yıl için 5 milyon euro önerdi.
SPOR 30.06.2021, 21:06
Geçen sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş, yeni sezonda kadrosuna kendini ispat etmiş bir golcü katmak için girişimlere başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Diego Costa'ya onay vermesi sonucu, yıldız golcüye teklif yapıldı.
DZEKO'YA MOURINHO'DAN ONAY ÇIKMADI
Edin Dzeko için teklifini yapan siyah-beyazlı kurmaylar, Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan onay çıkmayınca transferde geri adım atmak zorunda kaldı. Golcü çalışmalarını sürdüren yönetim, Sergen Yalçın'ın onay verdiği diğer bir yıldız olan Diego Costa'ya yeni bir teklif yaptı. A Spor'un haberine göre; Kara-Kartal, yıldız futbolcuya 2 yıl için 5 milyon euro önerdi.
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