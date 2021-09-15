Beşiktaş-Dortmund maçının muhtemel 11'leri

Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Beşiktaş, sahasında Alman ekibi Borussia Dortmund'u ağırlıyor.

SPOR 15.09.2021, 10:55 15.09.2021, 11:13
Beşiktaş-Dortmund maçının muhtemel 11'leri

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Beşiktaş, Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'u konuk ediyor.

Vodafone Park'ta 19.45'te başlayacak karşılaşmayı, İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Karşılaşma, TV8'den canlı yayınlanacak

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Temsilcimiz Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden Vida, Umut Meraş ve Alex Teixeira maç kadrosunda bulunmuyor.

Dortmund'da ise Emre Can, Reyna, Thorgan Hazard, Zagadou, Schmelzer ve Schulz, İstanbul'a getirilmeyen 6 isim olarak açıklandı.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, NSakala, Josef, Atiba, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Dortmund: Kobel - Meunier, Pongracic, Akanji, Guerreiro - Dahoud - Bellingham, Reus, Brandt - Malen,

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