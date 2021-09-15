Beşiktaş-Dortmund maçının muhtemel 11'leri
Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Beşiktaş, sahasında Alman ekibi Borussia Dortmund'u ağırlıyor.
SPOR 15.09.2021, 10:55 15.09.2021, 11:13
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Beşiktaş, Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'u konuk ediyor.
Vodafone Park'ta 19.45'te başlayacak karşılaşmayı, İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Karşılaşma, TV8'den canlı yayınlanacak
İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ
Temsilcimiz Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden Vida, Umut Meraş ve Alex Teixeira maç kadrosunda bulunmuyor.
Dortmund'da ise Emre Can, Reyna, Thorgan Hazard, Zagadou, Schmelzer ve Schulz, İstanbul'a getirilmeyen 6 isim olarak açıklandı.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, NSakala, Josef, Atiba, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi
Dortmund: Kobel - Meunier, Pongracic, Akanji, Guerreiro - Dahoud - Bellingham, Reus, Brandt - Malen,
28°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 15 Eylül 2021
|İmsak
|04:37
|Güneş
|06:00
|Öğle
|12:35
|İkindi
|16:11
|Akşam
|19:00
|Yatsı
|20:18
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|4
|10
|2. Trabzonspor
|4
|10
|3. Fenerbahçe
|4
|10
|4. Konyaspor
|4
|10
|5. Galatasaray
|4
|8
|6. Hatayspor
|4
|7
|7. Karagümrük
|4
|7
|8. Kayserispor
|4
|7
|9. Altay
|4
|6
|10. Malatyaspor
|4
|6
|11. Alanyaspor
|4
|6
|12. Göztepe
|4
|5
|13. Kasımpaşa
|4
|5
|14. Gaziantep FK
|4
|4
|15. Antalyaspor
|4
|4
|16. Sivasspor
|4
|2
|17. Adana Demirspor
|4
|2
|18. Rizespor
|4
|1
|19. Başakşehir
|4
|0
|20. Giresunspor
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|15
|2. Eyüpspor
|5
|12
|3. Tuzlaspor
|4
|10
|4. Manisa FK
|4
|9
|5. Erzurumspor
|5
|9
|6. Ankaragücü
|4
|8
|7. Samsunspor
|3
|6
|8. Bandırmaspor
|5
|6
|9. Adanaspor
|4
|5
|10. Ankara Keçiörengücü
|4
|4
|11. Altınordu
|4
|4
|12. Kocaelispor
|4
|4
|13. İstanbulspor
|3
|3
|14. Boluspor
|3
|3
|15. Balıkesirspor
|3
|3
|16. Denizlispor
|4
|3
|17. Menemenspor
|4
|3
|18. Bursaspor
|4
|1
|19. Gençlerbirliği
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|4
|10
|2. Chelsea
|4
|10
|3. Liverpool
|4
|10
|4. Everton
|4
|10
|5. Man City
|4
|9
|6. Brighton
|4
|9
|7. Tottenham
|4
|9
|8. West Ham
|4
|8
|9. Leicester City
|4
|6
|10. Brentford
|4
|5
|11. Crystal Palace
|4
|5
|12. Aston Villa
|4
|4
|13. Wolverhampton
|4
|3
|14. Southampton
|4
|3
|15. Watford
|4
|3
|16. Arsenal
|4
|3
|17. Leeds United
|4
|2
|18. Burnley
|4
|1
|19. Newcastle
|4
|1
|20. Norwich City
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Valencia
|4
|10
|3. Atletico Madrid
|4
|10
|4. Real Sociedad
|4
|9
|5. Athletic Bilbao
|4
|8
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Barcelona
|3
|7
|8. Mallorca
|4
|7
|9. Real Betis
|4
|5
|10. Elche
|4
|5
|11. Osasuna
|4
|5
|12. Rayo Vallecano
|4
|4
|13. Villarreal
|3
|3
|14. Levante
|4
|3
|15. Espanyol
|4
|2
|16. Cádiz
|4
|2
|17. Granada
|4
|2
|18. Celta de Vigo
|4
|1
|19. Getafe
|4
|0
|20. Deportivo Alaves
|3
|0
Günlük GazetelerTümü