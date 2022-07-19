Beşiktaş, Emrecan Uzunhan'ı KAP'a bildirdi

Beşiktaş, İstanbulspor'da forma giyen Emrecan Uzunhan ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Emrecan Uzunhan'ın transferi konusunda kendisi ve kulübü İstanbulspor ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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