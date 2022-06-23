Beşiktaş, Gedson Fernandes'i duyurdu

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Roman Saiss'in ardından Gedson Fernandes tranferini de duyurdu.

Siyah-beyazlı takımdan daha önce yapılan açıklamada, Gedson Fernandes ile 4+1 yıllığına anlaşmaya vardığını belirtmiş, 23 yaşındaki oyuncu için Benfica'ya 6 milyon euro transfer bedeli ve sonraki satıştan da yüzde 50 pay verileceği ifade edilmişti.

Rizespor'da 3 gol 3 asist kaydetti

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu Rizespor'da kiralık olarak geçiren Gedson Fernandes, 11 maçta süre alırken 3 gol ve 3 asistlik katkı sağlamıştı.

Galatasaray'a gönderme

Beşiktaş, paylaşımında sarı-kırmızılılara da bir göndermede bulundu. Gedson'un Rizespor'dayken Galatasaray'a attığı golün anını da paylaştı.