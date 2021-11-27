Beşiktaş, Giresunspor'a 4 golle mağlup oldu
Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş evinde, Giresunspor'a 4-0 mağlup oldu.
Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, evinde Giresunspor'u ağırladı.
İlk yarıya etkili başlayan siyah-beyazlılar, rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üretse de topu ağlara gönderemedi.
20. dakikada Rosier'in eline çarpan topta hakem Hüseyin Göçek VAR'a gitti ve Giresunspor lehine penaltı kararı verdi.
22. dakikada topun başına geçen Diabate penaltıda topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.
İlk yarının sonlarına doğru rakibine yaptığı faul sonucu kırmızı kart gören Necip Uysal, Beşiktaş'ı 10 kişi bıraktı.
İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve Giresunspor, devre arasına 1-0 önde gitti.
GİRESUNSPOR RAHAT KAZANDI
İkinci yarı, ilk yarıya nazaran düşük tempoda başladı. Beşiktaş, rakip kalede pozisyonlar üretse de bulduğu fırsatları değerlendiremedi.
55. dakikada kalecİ Mert Günok'un hatasında Balde araya girdi ve Giresunspor'un ikinci golünü kaydetti.
64. dakikada sahneye çıkan Serginho topu ağlara gönderdi ve takımını 3-0 öne geçirdi.
90. dakikada topu ağlara gönderen Champness takımının 4. golünü kaydetti.
Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Giresunspor deplasmanda 4-0 kazandı.
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