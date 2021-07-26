Beşiktaş, Godin'de mutlu sona yakın...
Beşiktaş transfer haberi... Devler Ligi için tecrübeli bir stoper almak isteyen Beşiktaş, Cagliari forması giyen Diego Godin'i kadrosuna katmaya çok yakın. Tecrübeli stoperin kulübüne 500 bin Euro kiralama bedeli önerildi. Uruguaylı ile yapılan görüşmelerde ise herhangi bir pürüz çıkmadı.
İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari, maddi zorluklarla boğuşuyor. Çizme temsilcisi, bu yüzden de kadrosundaki birçok oyuncuya kulüp bulması konusunda izin verdi.
Bu isimlerden bir tanesi de 10 yıla yakın bir süre Atletico Madrid'in formasını giyen Diego Godin. 35 yaşındaki savunmacı, Cagliari'de senelik 4 milyon Euro kazanıyor. İtalyan ekibi de haliyle oyuncuyu elinden çıkarmak istiyor.
Kara Kartal da bir süredir Godin ile temaslarını sürdürüyordu. Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle de Godin bir adım Beşiktaş 'a yakındı. Bu gelişmeler doğrultusunda transferde hareketli saatler yaşanıyor. Beşiktaş Yönetimi, bu transferde son aşamaya geldi.
Sıcak bakıyorlar
Uruguaylı oyuncunun kulübüne 500 bin Euro kiralama önerisinde bulunuldu. Teklife ise sıcak bakılıyor. Bir diğer yandan Diego Godin ile yapılan görüşmelerde herhangi bir pürüz çıkmadı. Daha önce olduğu gibi yine en ciddi teklifin Beşiktaş tarafından yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Sözleşme detayları da belirlendikten sonra bir problem yaşanmaması halinde artık imzaların atılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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