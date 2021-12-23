Beşiktaş Göztepe'yi 2 golle geçtİ

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, evinde İzmir ekibi Göztepe'yi ağırladı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Göztepe, 3. dakikada Ndiaye ile skoru 1-0'a getirdi.

31. dakikada Beşiktaş'ta sahneye çıkan Larin, topu ağlara gönderdi ve takımına beraberliği getirdi.

42. dakikada penaltı kazanan Göztepe'de topun başına geçen Soner'in vuruşunu kaleci Ersin çıkardı.

İlk yarıda başka gol olmadı ve iki takım da 1-1'lik beraberlikle devre arasına gitti.

BEŞİKTAŞ GERİDEN GELİP KAZANDI

İkinci yarıda üstün oynayan taraf Beşiktaş oldu. 60. dakikaya kadar golsüz geçen ikinci yarıda Ghezzal sahneye çıktı ve nefis bir golle takımını öne geçirdi.

82. dakikada Rosier ikinci sarıdan kırmızı kart görerek Beşiktaş'ı 10 kişi bıraktı.

Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Beşiktaş 3 puanı 2 golle aldı.