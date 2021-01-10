Beşiktaş, Hatay'dan 1 puanla döndü

Süper Lig'de 18. hafta mücadelesinde Ömer Erdoğan'ın takımı Hatayspor ile Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Beşiktaş kozlarını paylaştı.

GOLLER VAR KAZANAN YOK

Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.

Beşiktaş 6. dakikada Vincent Aboubakar'ın golüyle öne geçerken, 7 ve 23. dakikalarda sahne alan Aaron Boupendza, Hatayspor'u üstünlüğe taşıdı. 41'de Cyle Larin hem ilk devrenin hem maçın skorunu belirledi.