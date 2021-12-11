Beşiktaş, hoca adaylarında yerlilere döndü
Siyah-beyazlılar, teknik direktörlük için yabancı hocalardan olumsuz yanıt alınca yerli hocalarla görüşmelere başlayacak.
SPOR 11.12.2021, 13:03
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın takımdan ayrılmasının ardından siyah-beyazlı yönetim hoca arayışlarına başlamıştı.
Önceliği yabancı isimler olan yönetim, Daniel Farke ve Edin Terzic gibi isimlerle görüşme sağlamıştı.
Ancak siyah-beyazlı yönetim, yabancı hocalarla anlaşma sağlayamadı. Sezon ortasında olunması sebebiyle Beşiktaş'ı çalıştırmaya çekinen teknik adamlar diğer taraftan da yönetimin sunduğu ücreti yeterli bulmadı.
YERLİ HOCALARLA GÖRÜŞÜLECEK
Yabancı hocalarla anlaşma sağlayamayan Beşiktaş yönetimi rotasını yerli hocalara çevirdi.
Siyah-beyazlıların aday listesinde Mehmet Özdilek, Rıza Çalımbay ve Samet Aybaba gibi isimler yer alıyor. Listenin başında ise Okan Buruk var.
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