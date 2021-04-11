Beşiktaş'ı Ghezzal uçurdu!

Galatasaray'ın berabere kaldığı haftada 3 puanı hanesine yazdıran Kartal, sarı kırmızılılar olan puan farkını 8'e çıkardı. Siyah beyazlıların gollerini Larin, Oğuzhan, Ghezzal ve Gökhan Töre atarken; ev sahibi ekibin golleri Leo ve Emrah Başsan'dan geldi. Ghezzal bir asist ve şık golüyle siyah beyazlıların galibiyetinde önemli rol oynadı.

Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 34. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la deplasmanda karşılaştı. Ligde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, 33. haftada Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 yendi. 67 puanı bulunan lider Beşiktaş, ikinci Fenerbahçe'nin 4, üçüncü Galatasaray'ın ise 6 puan önünde bulunuyor. Ligde 6 galibiyet, 10 beraberlik ve 16 yenilgiyle 28 puan toplayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 20. sırada yer alıyor.