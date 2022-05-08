Beşiktaş ile Fenerbahçe berabere kaldı
Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadele Novak ve Ghezzal'ın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.
SPOR 08.05.2022, 21:09
Süper Lig'de 36. haftada Beşiktaş ile Fenerbahçe derbide kozlarını paylaştı. Gergin geçen derbide ilk yarıda karşılık goller oldu ve mücadele 1-1 bitti.
Novak skoru belirledi
Fenerbahçe'nin golünü 6. dakikada Filip Novak kaydetti. Filip Novak maçın ilk yarısında iki penaltıya sebebiyet veren isim oldu.
Beşiktaş'ta Michy Batshuayi, 7. dakikada penaltıda direğe takıldı. Rachid Ghezzal ise 31. dakikada kullandığı penaltıyı gole çevirdi.
F.Bahçe 69, Beşiktaş 55 puana yükseldi
Bu beraberliğin ardından ikinci sıradaki Fenerbahçe puanını 69, yedinci sıradaki Beşiktaş ise puanını 55'e yükseltti.
Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş, küme düşen Göztepe'ye konuk olacak. Fenerbahçe Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.
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