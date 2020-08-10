Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi PAOK oldu. UEFA'nın aldığı karara göre mücadele, tek maç üzerinden oynanacak. Play-off turunda ise iki maç usulü eleme sistemi uygulanacak.
SPOR 10.08.2020, 20:19
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Trabzonspor’un aldığı ceza sonrası Şampiyonlar Ligi’ne ön elemeden katılma hakkı kazanan Beşiktaş’ın rakibi belli oldu. Siyah-beyazlı ekip bugün gerçekleşen kura çekimi sonrası Yunan ekibi PAOK ile eşleşti. Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşma Yunanistan’ın Selanik şehrinde yapılacak. Müsabakada seyirci yer almayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu maçları 25 ya da 26 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
Beşiktaş, tek maç sistemiyle oynanacak bu turu geçmesi durumunda 3. tur kuralarına da seri başı olarak katılacak. Kartal, elenmesi durumunda ise yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan devam edecek.
Kura çekiminin ardından UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu eşleşmeleri şöyle oluştu:
- PAOK - Beşiktaş
- AZ Alkmaar - Viktoria Plzen
- Lokomotiva Zagreb - Rapid Wien
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