Beşiktaş, Karagümrük deplasmanında 8 maç sonra galip
Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Fatih Karagümrük, Beşiktaş’ı ağırladı. Karşılaşma konuk ekibin 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi.
35' Ghezzal'ın pasında ceza saha dışı sol çaprazında topu önünde bulan Pjanic'in gelişine vuruşunu kaleci Viviano iki hamlede kontrol etti.
37' Ghezzal'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Caner Erkin, ceza alanında meşin yuvarlağı uzaklaştırmak isterken elle müdahale edince hakem Halil Umur Meler penaltı noktasını gösterdi.
39' Penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Batshuayi, topu sol köşeden ağlarla buluşturdu. 0-1
48' Batshuayi'nin yay üzerinden verdiği pasta ceza sahası içi sol çaprazında meşin yuvarlağın sahibi olan Larin'in plase vuruşu direk dibinden auta çıktı.
63' Ceza sahası içi sağ tarafındaki Levent'in penaltı noktası gerisine çıkardığı pasta Bistrovic'in topu kontrol ettikten sonra çektiği şut kaleci Ersin'de kaldı.
86' Bistrovic'in kaleyi cepheden gören pozisyondan yaklaşık 20 metreden kullandığı serbest vuruşu kaleci Ersin yatarak kornere çeldi.
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