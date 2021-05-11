Beşiktaş kaybetti! Zirve karıştı
Süper Lig'in 41. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük'e 2-1 kaybetti.
SPOR 11.05.2021, 22:49
Beşiktaş ile Fatih Karagümrük, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Müsabakayı Fatih Karagümrük 2-1 kazandı.
Fatih Karagümrük, Bertolacci'nin 39. dakikasında kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıya baskılı başlayan Beşiktaş, Ghezzal'in golüyle 54. dakikasında eşitliği yakaladı: 1-1. Fatih Karagümrük, 81. dakikada Borini'nin golüyle yeniden öne geçti: 1-2. Maçta başka gol olmadı ve Fatih Karagümrük sahadan 2-1 önde ayrıldı.
Beşiktaş bu sonuçla 81 puanda kaldı ve averajla liderliğini sürdürdü. Fatih Karagümrük ise 57 puana yükseldi.
Beşiktaş gelecek hafta deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Fatih Karagümrük ise Denizlispor'u konuk edecek.
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