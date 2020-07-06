Beşiktaş Kayseri'de yıkıldı!

Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor evinde Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadeleyi Kayserispor 3-1'lik skorla kazandı ve kümede kalma yolunda kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.

Kayserispor'a 51. dakikada Hasan Hüseyin Acar'ın golüyle öne geçerken, Beşiktaş 74. dakikada tecrübeli yıldızı Atiba Hutchinson ile eşitliği sağladı. 83. dakikada Hasan Hüseyin bir kez daha sahneye çıktı ve takımını öne geçirdi, 86. dakikada da Kravets 3-1'lik skoru getirdi.

Beşiktaş 2 maç kazandıktan sonra puan kaybı yaşadı ve 50 puanla 5. sırada kaldı. Kayserispor ise üst üste 3. galibiyetini aldı ve 31 puana yükselerek, 14. basamağa kendini attı.

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş evinde Kasımpaşa ile karşılaşacakken, Kayserispor ise deplasmanda Rizespor'a konuk olacak.

SÜPER LİG PUAN DURUMU