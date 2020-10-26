Beşiktaş kötü gidişe 'dur' dedi

Denizlispor ile Beşiktaş Denizli Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Beşiktaş 3-2 kazandı.



İlk yarıya etkili başlayan ve rakip yarı sahaya yerleşen siyah-beyazlı ekip, 13. dakikada Atiba Hutchinson ve 39. dakikada Vincent Aboubakar'ın penaltıdan kaydettiği gollerle soyunma odasına 2-0 önde girdi.



İkinci yarıya da iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, 47. dakikada Larin'in golüyle farkı 3'e çıkardı: 0-3. Beşiktaş'ta Josef de Souza, 66. dakikada VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü. 10 kişi kalan rakibi karşısında baskısını arttıran Denizlispor 76. dakikada Mesanovic ve 90+4. dakikada Sacko'un attığı gollerle farkı 1'e indirse de maçta başka gol olmadı ve Beşiktaş sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 10'a çıkardı. Denizlispor ise 5 puanda kaldı.



Beşiktaş gelecek hafta sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Denizlispor ise haftayı bay geçecek.