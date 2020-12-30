Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi ikinci kez koronavirüse yakalandı

Beşiktaş Kulübünden kulüpten yapılan açıklamada, "Daha önce Kovid-19 enfeksiyonu nedeniyle tedavi gören ve sağlığına kavuşan Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye bu sabah rutin kontroller gereği hastanede Kovid-19 PCR testi yapılmış, test sonucunda pozitif bulguya rastlanmıştır. Takip, izolasyon ve tedavi sürecine derhal başlanan Başkanımızın sağlığı gayet iyi durumdadır." ifadeleri yer aldı.