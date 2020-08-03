Beşiktaş'la Başakşehir arasında yılın takası!

Burak Yılmaz'ın yerine forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'a Başakşehir cephesinden sürpriz bir teklif geldi. Santrafor krizindeki Beşiktaş'a Demba

Ba'yı öneren Başakşehir, Kara Kartal'dan Oğuzhan Özyakup'u istedi. Okan Buruk'un Oğuzhan'ı çok beğendiği ve gelecek sezon ki zorlu takvimde kadroyu genişletmek istediği belirtilirdi.



Demba Ba'nın yerine transfer yapmak isteyen Okan Buruk'un Senegalli golcüyü gözden çıkardığı öğrenilirken Beşiktaş'a Oğuzhan Özyakup için Demba Ba + 500 bin Euro önerildi.







YILLIK ÜCRETİ SORUN OLDU



Sergen Yalçın'ın kadroda tutmak istediği Oğuzhan'la forvet krizini çözmeye sıcak baktığı ancak Başakşehir'den yıllık 15 milyon TL kazanan Demba Ba'nın yıllık ücreti sorun oldu.



Beşiktaş'ın yıldız golcüye 1 milyon Euro'dan (8.1 milyon TL) 1+1 yıllık sözleşme önerdiği ve futbolcunun vereceği cevaba göre hareket edileceği öğrenildi.





Ocak ayında Beşiktaş'tan Feyenoord'a kiralanan Oğuzhan Özyakup, Hollanda ekibiyle yalnızca 4 resmi maça çıkarken 1 gol kaydetti. Koronavirüs nedeniyle Mart ayında askıya alınan Hollanda futbolu devam etmemiş ve ülkede Eylül ayına kadar organizasyonların durduğu açıklanmıştı.