Beşiktaş, Rachid Ghezzal'le büyük ölçüde anlaşmaya vardı

Beşiktaş'ın geçen sezonu çifte kupayla kapatmasında büyük pay sahibi olan Rachid Ghezzal, siyah-beyazlılarda kalmaya çok yakın. Beşiktaş yönetimi, yıldız futbolcunun menajeriyle yaptığı görüşmede büyük yol katetti.

ANOIR FAZULI, LEICESTER CITY'LE KENDİSİ GÖRÜŞECEK

Sercan Dikme'nin haberine göre; Beşiktaş yönetimi Rachid Ghezzal ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Görüşmelerin ardından Ghezzal'in menajeri Anoir Fazuli İstanbul'dan ayrıldı. Anoir Fazuli ilişkileri iyi olduğu için Leicester'la kendisi görüşüp, Beşiktaş için öncelik isteyecek.