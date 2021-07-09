Beşiktaş, Rachid Ghezzal'le büyük ölçüde anlaşmaya vardı
Beşiktaş ve Galatasaray'ın renklerine bağlamak için girişimlerde bulunduğu Rachid Ghezzal transferinde ibre siyah-beyazlılara döndü. Beşiktaş ile futbolcunun menajeri arasında gerçekleştirilen görüşmede büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Menajer Anaoir Fazuli'nin Leicester City'le kendisinin görüşeceği ve Beşiktaş için öncelik isteyeceği öğrenildi.
SPOR 09.07.2021, 23:49 10.07.2021, 00:02
Beşiktaş'ın geçen sezonu çifte kupayla kapatmasında büyük pay sahibi olan Rachid Ghezzal, siyah-beyazlılarda kalmaya çok yakın. Beşiktaş yönetimi, yıldız futbolcunun menajeriyle yaptığı görüşmede büyük yol katetti.
ANOIR FAZULI, LEICESTER CITY'LE KENDİSİ GÖRÜŞECEK
Sercan Dikme'nin haberine göre; Beşiktaş yönetimi Rachid Ghezzal ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Görüşmelerin ardından Ghezzal'in menajeri Anoir Fazuli İstanbul'dan ayrıldı. Anoir Fazuli ilişkileri iyi olduğu için Leicester'la kendisi görüşüp, Beşiktaş için öncelik isteyecek.
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