banner86

banner85

Beşiktaş, Rize'de 2 puan bıraktı

Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, Rizespor ile 2-2 berabere kaldı.

SPOR 09.01.2022, 21:01
Beşiktaş, Rize'de 2 puan bıraktı

Süper Lig'in 20. haftasında Rizespor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Rize Didi Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Beşiktaş, 25. dakikada Michy Batshuayi'nin penaltı golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Rizespor, 56. dakikada Joel Pohjanpalo'nun golüyle eşitliği sağladı.

Beşiktaş, yalnızca 4 dakika sonra Emirhan İlkhan ile tekrar öne geçti. Beşiktaş'ın 2004 doğumlu genç yeteneği Emirhan İlkhan, Süper Lig'deki ilk maçında fileleri havalandırdı.

Rizespor, 68. dakikada bir kez daha Joel Pohjanpalo ile eşitliği sağladı.

İKİ TAKIM DA 10 KİŞİ KALDI

85. dakikada Rizesporlu Gökhan Gönül faulü nedeniyle, Beşiktaşlı Montero ise faul sonrası Boldrin'e yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart gördü ve takımlarını 10 kişi bıraktılar.

Beşiktaş'ı ligdeki son 20 maçında mağlup edemeyen Rizespor, puanını 18'e çıkardı. Deplasmandaki galibiyet hasreti 8 maça çıkan Beşiktaş ise 29 puana yükseldi.

Beşiktaş, gelecek hafta Gaziantep FK'yi konuk edecek. Rizespor ise Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek.

#Beşiktaş #Rizespor
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 10 Ocak 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 20 32
6. Gaziantep FK 20 31
7. Adana Demirspor 19 30
8. Sivasspor 20 29
9. Beşiktaş 20 29
10. Alanyaspor 20 29
11. Kayserispor 20 27
12. Galatasaray 20 27
13. Karagümrük 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Göztepe 20 18
17. Kasımpaşa 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 20 18
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragücü 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyüpspor 19 35
5. Bandirmaspor 19 32
6. Istanbulspor 19 30
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Genclerbirligi 19 26
10. Boluspor 19 24
11. Tuzlaspor 19 24
12. Kocaelispor 19 24
13. Manisa Futbol Kulubu 19 22
14. Menemenspor 19 22
15. Altinordu 18 22
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balıkesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 20 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 19 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta de Vigo 20 23
15. Mallorca 20 20
16. Getafe 20 18
17. Deportivo Alaves 20 17
18. Elche 19 16
19. Cádiz 20 14
20. Levante 20 11