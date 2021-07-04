Beşiktaş Salih Uçan'ı açıkladı

Beşiktaş, Alanyaspor ile sözleşmesi biten Salih Uçan’ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Salih Uçan transferin açıklanmasının ardından, "Merhaba Beşiktaş, ben Salih Uçan. Tüylerimin diken diken olduğu yerdeyim." şeklinde bir mesaj yolladı.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Aytemiz Alanyaspor ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından kendisi ve menajeri Ömer Uzun ile masaya oturup her konuda anlaşma sağlayan siyah beyazlılar, 27 yaşındaki futbolcu ile 2+1 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı.

Bonservisi elinde bulunan Salih Uçan’a da yılda 7 milyon liradan 2+1 için toplamda 21 milyon lira ücret ödenecek.

SERGEN HOCA BİZZAT İSTEDİ

Siyah beyazlı kulübün yeni sezon öncesi ilk transferi olan Salih Uçan’ın, teknik direktör Sergen Yalçın’ın talebi üzerine alındığı bildirildi.

Ofansif orta saha oyuncusu isteyen Yalçın’ın, yönetim tarafından kendisine sunulan listede yer alan isimlerden Salih’i tercih ettiği ifade edildi.

Salih, geçen sezon Alanyaspor formasıyla oynadığı 40 resmi karşılaşmada 3 gol atıp, 7 asist yapmıştı.