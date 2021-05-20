Beşiktaş şampiyonluk kupasını kaldırdı!

Süper Lig'in 2020-2021 sezonunda mutlu sona ulaşan Beşiktaş,Vodafone Park'taki törende şampiyonluk kupasını aldı.

SPOR 20.05.2021, 00:16 20.05.2021, 00:19
Beşiktaş şampiyonluk kupasını kaldırdı!

Süper Lig’de 16. şampiyonluğuna uzanan Beşiktaş, kupasını aldı. Kupayı TFF Başkanı Nihat Özdemir verdi. Takım kaptanları Atiba Hutchinson ve Necip Uysal, şampiyonluk kupasını Vodafone Park’ta takım arkadaşlarıyla birlikte kaldırdı.

Süper Lig 2020-2021 Sezonunu zirvede tamamlayarak 16. şampiyonluğuna ulaşan Beşiktaş, kupasına kavuştu. Boğaz’dan gelerek Vodafone Park’a ulaşan siyah-beyazlıların şampiyonluk kutlamaları saat 19.03’te başladı. Kutlamalar öncesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşunda bulunulurken, saatler 19.19’u gösterdiğinde tüm Türkiye’yle birlikte İstiklal Marşı okundu. Beşiktaşlı sanatçılar Eypio, Reynmen, Hayko Cepkin, Mustafa Sandal, Murat Boz, Aynur Aydın ve Ömür Gedik kutlamalarda sahne alan isimler oldu.



KUPA ATİBA'NIN ELLERİNDE

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve kurmayları platforma çıkan ilk isimler olurken, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile birlikte şampiyonluk kupası da kürsüdeki yerini aldı. İdari kadro ve teknik kadronun ardından futbolcular tek tek anons edilerek şampiyonluk madalyalarını alırken sahneye son çıkan isim ise Teknik Direktör Sergen Yalçın oldu. Sergen Yalçın’ın anons edilmesiyle birlikte stada gelen konuklar, Vodafone Park’ı inletti. Anonsların yapılmasının ardından Kaptan Atiba’nın teslim aldığı kupa, siyah-beyazlı futbolcuların ellerinde yükseldi. Siyah-beyazlı futbolcular kupa fotoğrafı çektirdikten sonra bu sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı da şampiyonluk kupasıyla sahneye geldi ve toplu fotoğraf çektirildi.



AHMET NUR ÇEBİ: ŞEREFİYLE HAKKIYLA ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kupayı almadan önce sahneye çıktı.

Sözlerine, "Çok değerli Beşiktaşlılar, sayın Federasyon yetkilileri, sporcuların aileleri, yönetim kurulu aileleri... Hepinize hoş geldin diyorum. Bugün, iki kupa aldığımız yılın bayramını ve güzelliğini yaşıyoruz" diye başlayan Çebi,

"Şeref'iyle, Hakkı'yla şampiyon Beşiktaş! Tüm inanmayanlara rağmen şampiyon biziz! Tüm Beşiktaşlılara kutlu olsun! Beşiktaşlı, şampiyon sensin" ifadelerini kullandı. 



KUTLAMALARDA ÜNLÜ İSİMLER SAHNE ALDI

Vodafone Park'taki kutlamalarda sahneye çıkan sanatçılar; Eypio, Ömür Gedik, Aynur Aydın, Reynmen, Gökhan Tepe ve Hayko Cepkin mini konserler verdi.



BEŞİKTAŞ DONANMASI BOĞAZ'DA

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, Boğaz'dan özel bir tekneyle Vodafone Park'a hareket etti. Siyah-beyazlılara 100'ün üzerinde tekne eşlik etti.

Süper Lig'de şampiyonluğuna ilan eden Beşiktaş, donanmasıyla birlikte Boğaz'da gövde gösterisi yaptı.



Anadolu Hisarı'ndan tekneye binen siyah-beyazlı futbolcular ve yöneticiler, Vodafone Park'a doğru yola çıkarken, Beşiktaş kafilesini 100'ün üzerinde tekne takip etti.

Boğaz turunda futbolcular büyük coşku yaşarken, Boğaziçi siyah-beyaz oldu. Taraftarlar teknelerde meşaleler yakarken, havai fişekler attı.

#Beşiktaş
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