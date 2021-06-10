Beşiktaş Sergen Yalçın'la anlaşmaya vardı
Beşiktaş ve teknik direktör Sergen Yalçın, yeni sözleşme için anlaşmaya vardı.
Geçtiğimiz sezonu Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak sezonu çifte kupa ile tamamlayan Sergen Yalçın ve Beşiktaş yönetimi arasında iki haftadır süren görüşmeler olumlu sonuçlandı ve sözleşme için anlaşmaya varıldı.
Çeşme'de tatilini sürdüren Sergen Yalçın'ın, tatil sonrası İstanbul'a geleceği ve yeni sezon hazırlıkları kapsamında takımın başında fiilen yer alacağı öğrenildi.
1 YILLIK SÖZLEŞME
Beşiktaş yönetimi ve Sergen Yalçın arasındaki anlaşmanın tüm detayları henüz belli olmazken, son görüşmede siyah-beyazlı yönetim, geçtiğimiz sezon 7 milyon TL'ye çalışan tecrübeli teknik direktöre 15-20 milyon TL arasında yıllık ücret önermişti.
Öte yandan, yeni sözleşmenin Sergen Yalçın'ın istediği gibi 1 yıllık olduğu da gelen bilgiler arasında.
ALTERNATİFLİ KADRO İSTİYOR
Öte yandan, gelecek sezon da Sergen Yalçın'ın çalıştıracağı Beşiktaş'ın transfer rotası da şekilleniyor. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edecek Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, alternatifli bir kadro kurmak istiyor.
Ajansspor’un haberine göre Yalçın, Vincent Aboubakar'ın ayrılığının netleşmesinin ardından en az iki üst düzey golcünün takıma kazandırılmasını isterken; geçen sezon kiralık olarak forma giyen Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal'ın da takımda tutulmasını istiyor.
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