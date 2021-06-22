Beşiktaş Sergen Yalçın'la anlaştı

Beşiktaş'ta şampiyonluğun ardından en çok konuşulan konulardan biri de Sergen Yalçın'ın yeniden takımla devam edip etmeyeceğiydi.

Daha önce yönetimle Yalçın arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanmamıştı.

Bugün Sergen Yalçın, Ahmet Nur Çebi ve Emre Kocadağ, yeniden bir araya geldi.

SERGEN YALÇIN'LA DEVAM

Emre Kocadağ'ın evinde yapılan görüşmede Beşiktaş taraftarının beklediği karar çıktı.

Yapılan görüşmede siyah-beyazlı yönetimle Sergen Yalçın arasında anlaşma sağlandı.

SÖZLEŞME 1 YILLIK

Siyah-beyazlı yönetim Sergen Yalçın'ın 1 yıllık sözleşme isteği doğrultusunda 2022 yılına kadar anlaştı.

"ONUN YERİ BURASI"

Beşiktaş anlaşmayı sosyal medya hesabından duyurdu. Siyah-beyazlı kulüp paylaşımında, "10'un yeri burası." notunu düştü.

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"SÜREÇ BİR PARÇA UZUN SÜRMÜŞ OLABİLİR"

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ anlaşma sonrası yaptığı açıklamada, "Süreç bir parça uzun sürmüş olabilir, bu görüşmelerin sonucunun olumlu olacağına dair bir şüphemiz olmamıştı. Hocamız da bu anlamda anlaşma taraftarıydı.

Sergen Hoca'ya hak ettiği anlaşmayı da sunduk. Hocamızla her zaman aramızda sevgi ve saygı ilişkisi vardır. Aksi iddialara taraftarımız prim vermesin.

"BİR HEYECAN YAŞATTIK"

Bir heyecan yaşattık Beşiktaş taraftarına. Onların da sevgisini gördük. Taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir takım kurarız.

"KONTRATIN 1 SENE OLMASI HOCAMIZIN TERCİHİ"

Kontratın 1 sene olması hocamızın tercihi. Bizim için de uygun bir süreç. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'la olan gönül birliği, sözleşmeye sığacak değil, o sadece bir sayı.

Görüştüğümüz, hocamızla paylaştığımız oyuncular var. Yarından itibaren hızlı şekilde bu konulara eğileceğiz. Hocamızın tavsiye edeceği oyuncular oldu, olacaktır." ifadelerini kullandı.