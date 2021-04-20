Beşiktaş, Sivas'ta takıldı
Beşiktaş Süper Lig'in 36. haftasında Sivasspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı ve 2 puan daha kaybetti. Hafta sonu Ankaragücü karşısında 2-2 berabere kalan Siyah-beyazlılar, avantajının bir kısmını kaybetti. Fenerbahçe'nin BAY geçtiği haftanın ardından artık zirve ile ikinci sıra arasında puan farkı 3'e düştü. Sivasspor ise yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı
SPOR 20.04.2021, 21:01
Süper Lig'in 36. haftasında lider Beşiktaş zorlu Sivasspor deplasmanında golsüz berabere kaldı. Son haftalarda önemli puan kayıpları yapan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, 72 puana ulaştı. Fenerbahçe'nin BAY geçmesinin ardından zirvede puan farkı 3'e indi. Galatasaray ise yarın Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|33
|71
|2. Fenerbahçe
|34
|69
|3. Galatasaray
|33
|65
|4. Trabzonspor
|34
|59
|5. Alanyaspor
|34
|52
|6. Gaziantep FK
|33
|51
|7. Hatayspor
|33
|50
|8. Sivasspor
|33
|50
|9. Karagümrük
|33
|49
|10. Göztepe
|34
|46
|11. Antalyaspor
|34
|42
|12. Konyaspor
|33
|41
|13. Rizespor
|33
|39
|14. Malatyaspor
|33
|37
|15. Ankaragücü
|33
|37
|16. Kasımpaşa
|34
|37
|17. Kayserispor
|33
|34
|18. Başakşehir
|33
|33
|19. Erzurumspor
|34
|31
|20. Gençlerbirliği
|33
|31
|21. Denizlispor
|33
|26
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|31
|63
|2. Adana Demirspor
|31
|61
|3. Samsunspor
|31
|61
|4. Altay
|31
|57
|5. İstanbulspor
|31
|57
|6. Altınordu
|31
|53
|7. Ankara Keçiörengücü
|31
|49
|8. Ümraniye
|31
|47
|9. Tuzlaspor
|31
|47
|10. Bursaspor
|31
|43
|11. Bandırmaspor
|31
|39
|12. Boluspor
|31
|38
|13. Balıkesirspor
|31
|35
|14. Adanaspor
|31
|34
|15. Menemenspor
|31
|31
|16. Akhisar Bld.Spor
|31
|26
|17. Ankaraspor
|31
|23
|18. Eskişehirspor
|31
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|32
|74
|2. M. United
|32
|66
|3. Leicester City
|31
|56
|4. West Ham
|32
|55
|5. Chelsea
|31
|54
|6. Liverpool
|32
|53
|7. Tottenham
|32
|50
|8. Everton
|31
|49
|9. Arsenal
|32
|46
|10. Leeds United
|32
|46
|11. Aston Villa
|30
|44
|12. Wolverhampton
|32
|41
|13. Crystal Palace
|31
|38
|14. Southampton
|31
|36
|15. Newcastle
|32
|35
|16. Brighton
|31
|33
|17. Burnley
|32
|33
|18. Fulham
|33
|27
|19. West Bromwich
|31
|24
|20. Sheffield United
|32
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|31
|70
|2. Real Madrid
|31
|67
|3. Barcelona
|30
|65
|4. Sevilla
|31
|64
|5. Villarreal
|31
|49
|6. Real Betis
|31
|48
|7. Real Sociedad
|31
|47
|8. Granada
|30
|39
|9. Levante
|31
|38
|10. Celta de Vigo
|31
|38
|11. Athletic Bilbao
|30
|37
|12. Osasuna
|31
|37
|13. Cádiz
|31
|36
|14. Valencia
|31
|35
|15. Getafe
|31
|31
|16. Deportivo Alaves
|31
|27
|17. Huesca
|31
|27
|18. Real Valladolid
|30
|27
|19. Elche
|31
|26
|20. Eibar
|31
|23
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