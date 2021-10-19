Beşiktaş - Sporting Lizbon maçının muhtemel 11'leri
Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda temsilcimiz Beşiktaş, Portekiz takımlarından Sporting Lizbon'u ağırlıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü haftasında Beşiktaş, Portekiz'in Sporting Lizbon takımıyla evinde karşı karşıya gelecek.
Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.45'te başlayacak. Mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yapacak. Rade Obrenovic ise müsabakanın dördüncü hakemi olacak. Beşiktaş - Sporting Lizbon maçını Exxen Spor canlı yayınlayacak.
EKSİKLER
Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Mehmet Topal ve N'Koudou'nun yanı sıra Atiba Hutchinson da bu maçta forma giyemeyecek.
Konuk ekip Sporting'in en önemli eksikliği kanat oyuncusu Bruno Tabata.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Pjanic, Alex Teixeira, Cyle Larin, Batshuayi
Sporting Lizbon: Adan, Inacio, Coates, Feddal, Porro, Palhinha, Matheus, Vinagre, Sarabia, Paulinho, Pote
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