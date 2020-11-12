Beşiktaş'ta dev maçlar öncesi koronavirüs şoku!

Beşiktaş'ta 5 futbolcunun koronavirüs testinin sonucu pozitif çıktı.

Beşiktaş'ta 5 futbolcu korona virüse yakalandı. Kulüpten yapılan açıklamada 5 ismin test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtilirken, şu ifadelere yer verildi:



"1'i kadro dışı olan oyuncumuz olmak üzere toplam 3 futbolcumuzun Covid-19 testi pozitif çıktı. Ayrıca ülkelerinin milli takım kamplarında yer alan 2 futbolcumuzun da Covid-19 testleri pozitif çıktı. Bu testler neticesinde Futbol Takımımızda Covid-19 pozitif teşhisi konulan futbolcu sayısı 8 yükselmiştir."



Beşiktaş'ta böylece korona virüs testi pozitif çıkan futbolcu sayısı 8'e yükseldİ.

Lige istediği gibi başlayamayan Beşiktaş, milli aradan sonra sırasıyla Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe ile oynayacak.