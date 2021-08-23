Beşiktaş'ta keyifler kaçtı

Gaziantep deplasmanından golsüz beraberlikle dönen Beşiktaş, N'Sakala’nın saha içinde yaşadığı rahatsızlık yüzünden moralsiz.

Demokratik Kongolu oyuncu, İstanbul'a getirildi. 31 yaşındaki futbolcunun tedavisine başlandı. Geniş bir taramadan geçecek olan N'Sakala, en az 2-3 gün daha hastanede kalacak.

Testlerden çıkacak sonuçlara göre de Demokratik Kongolu oyuncuyla ilgili durum netlik kazanacak. N’Sakala’nın futbol oynamasına elverişsiz bir sonuç çıkarsa, transfer politikası da buna göre değişecek.

Kaan Ayhan ısrarı sürüyor

Stoper bölgesine mutlaka bir takviye yapmayı düşünen Beşiktaş'ta, Kaan Ayhan için temaslar devam ediyor. Milli futbolcu, siyah beyazlı formayı giymeye sıcak bakıyor.

Sassuolo’nun ilk maçında yedek kulübesinde oturan ve 90. dakikada oyuna dahil olan Kaan, Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istiyor.

İtalyan ekibi ise, Kaan’ı satmaya yanaşmıyor. Beşiktaş yönetimi, kiralama formülünü Sassuolo’ya iletti.

Siyah beyazlılar, Kaan konusunda İtalyan ekibine çarşamba gününe kadar süre verdi. Sassuolo’dan gelecek cevaba göre transferde yol haritası şekillenecek.