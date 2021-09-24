Beşiktaş'ta Montero şoku
Beşiktaş, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri gösteren Francisco Montero'nun Altay maçının kadrosundan çıkarıldığını açıkladı. Böylece Beşiktaş'taki eksik sayısı 11'e çıktı.
Süper Lig'in 7. haftasında bu akşam deplasmanda Altay ile karşılaşacak Beşiktaş'ta İspanyol savunma oyuncusu Francisco Montero, kadrodan çıkarıldı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Montero'nun üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi nedeniyle Altay maçı kamp kadrosundan çıkarıldı.
Sakatlıklar ve cezalı futbolcular nedeniyle İzmir'e 16 kişilik kadroyla giden Beşiktaş'ta Montero'nun da kadrodan çıkarılmasıyla eksik sayısı 11'e yükseldi.
Siyah-beyazlılarda, Montero'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Domagoj Vida, Welinton, Mehmet Topal, Necip Uysal, Georges-Kevin N'Koudou, Alex Teixeira, Michy Batshuayi, Cyle Larin, Rachid Ghezzal ile cezalı Valentin Rosier, bu akşam saat 20.00'de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda başlayacak karşılaşmada sahaya çıkamayacak.
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