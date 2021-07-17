Beşiktaş'ta mutlu son...

Brezilyalı yıldız Alex Teixeira’ya da kavuşmak üzere.

Siyah beyazlıların transfer listesinde ilk sıralarda yer alan Sambacı ile sezonun tamamlanmasının ardından yapılan görüşmelerde taraflar nihayet orta yolu buldu ve prensipte anlaşma sağlandı.

Çin ekibi Jiangsu FC’den ocak ayında ayrılan ve bonservisi elinde olan Teixeria yıllık 2,5 milyon Euro garanti ücret karşılığında ikna edildi.

Menajerlik ücreti, maç başı ve bonuslar gibi konuların çözüme kavuşmasıyla birlikte Brezilyalı, kendisini 2 yıllığına Kartal yapacak sözleşmeye imzalayacak.

Josef de Souza sinyali vermişti

Alex Teixeira’nın kulüple adının geçmesi bile taraftarlarda büyük heyecan yaratırken, bu transferde yönetimin çabası kadar kuşkusuz en önemli paylardan biri de takımın diğer bir Brezilyalı yıldızı Josef de Souza’ya ait.

De Souza ülkesinde birlikte tatil yaptığı vatandaşı ve yakın arkadaşı Teixeira’ya kartal pozu verdirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşırken, bu hareket transferin bittiği şeklinde yorumlanmıştı.

Bununla beraber Alex Teixeira önümüzdeki hafta Türkiye’ye gelerek sağlık kontrollerinden geçecek. Sağlık kontrollerinin ardından Sambacı’nın resmen siyah beyazlılar ile imza atması bekleniyor.