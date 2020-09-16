Beşiktaş'ta şok gelişme! 12 korona vakası

Siyah beyazlıların altyapısında teknik direktörler ve genç futbolcuların olduğu 12 kişide koronavirüs çıkması üzerine tüm antrenmanlar iptal edilerek Fulya altyapı tesisleri karantinaya alındı. Yapılan açıklamaya göre 7 futbolcu ve 5 teknik heyet görevlisinin testi pozitif çıktı.